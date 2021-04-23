12 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة في البورصة الأسبوع الماضي

بلغت السيولة المتداولة فى البورصة الأسبوع الماضي، نحو 12.1 مليار جنيه، من خلال كمية تداول 2.3 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 174 ألف عملية.

البورصة المصرية.. واستحوذت الأسهم على 36.48 % من إجمالى قيمة التداول،فيما شكلت السندات 63.52 % من التعاملات.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين فى البورصة على 79.2 في المائة من حجم التداول الكلى بالسوق، بينما استحوذ الأجانب على 13.4 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء قيمته 88 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء قيمته 68.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.