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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد زيادة سعر البنزين.. برلماني: الظروف الاقتصادية تتطلب وضع خطة أسعار ملائمة للمنتجات البترولية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قال النائب عبدالفتاح يحيى عضو مجلس النواب، إنه تم تأجيل قرار زيادة أسعار البنزين لأكثر من مرة؛ لحين صدوره في توقيت ملائم، معقبا: "الظروف الاقتصادية التي نمر بها؛ تحتم علينا وضع أسعار مناسبة للمنتجات البترولية".

 

وأضاف "يحيى" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أنه هناك اتجاها لرفع الدعم تدريجيا عن المنتجات البترولية؛ مما يعني أن قرار زيادة أسعار البنزين الذي صدر أمس؛ هو القرار الأخير، ولا وجود لأي زيادة مجددا.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا النوع من القرارات التي تصدرها الدولة، يأتي في المقام الأول لدفع حركة النمو الاقتصادي، من خلال توجيه الدعم لمشكلات أخرى.

 

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها، المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل / يونيو 2021.

 

أسعار البنزين الجديدة 

عدَّلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح أمس، كالآتي:

- 6,50 جنيه للتر البنزين 80.

- 7.75 جنيه للتر البنزين 92.

- 8.75 جنيه للتر البنزين 95.

- تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

-تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
 

واستعـرضت اللجنة، متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير/ مارس 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

 

ومن جهته، كشف وزير البترول المهندس طارق الملا عن حزمة من مشروعات التكرير الكبرى التى ينفذها قطاع البترول للوصول للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال 2023، وهي:

 

المشروعات البترولية

1- مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية بتكلفة 2.3 مليار دولار، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60٪.

 

2- مشروع وحدة إنتاج البنزين بشركة أنربك بالإسكندرية.

زيادة أسعار البنزين المنتجات البترولية سعر بيع منتجات البنزين سعر صرف الدولار

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