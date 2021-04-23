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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تورونتو وأثينا أبرز الوجهات

مصر للطيران تسير 42 رحلة دولية غدا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار غدا السبت، 57 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 4285 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 57 رحلة جوية بمعدل 42 رحله دوليه إلى كل من تورنتو، بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، لندن، باريس، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، بروكسل، نيويورك، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، أثينا، برلين، فيينا، ميونيخ، عمان، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، الخرطوم، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و٣رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4285 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

مصر للطيران فيروس كورونا

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