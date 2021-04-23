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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على سيدة استولت على أموال المواطنين في الإسكندرية

حبس
حبس

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم توظيف الأموال للاستيلاء على أموال المواطنين.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين من المنتزه بالإسكندرية و4 آخرين، بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا، صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها من الجمرك بالإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اخبار وزارة الداخلية توظيف الاموال

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