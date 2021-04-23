الداخلية: ضبط أعمدة وأسلاك كهربائية مسروقة مع تاجر خردة بالإسكندرية

تمكنت مباحث برج العرب في الإسكندرية، من ضبط تاجر خردة “له معلومات جنائية” حال تواجده بالمخزن الخاص به بمنطقة سكنه وبحوزته 36 شداد كهرباء و3 أعمدة كهربائية مقطعة إلى أجزاء و21 لفة سلك ألومونيوم جميعها مهمات خاصة بإحدى شركات توزيع الكهرباء.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات وإعترف أنه تحصل على المضبوطات من 4 أشخاص - مقيمون في البحيرة - لأحدهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بأنهم يعملون مقاولين لصيانة وتركيب الكهرباء من الباطن من إحدى شركات توزيع الكهرباء بإحدى المناطق وأنهم تحصلوا على تلك المضبوطات بالباطن أثناء عملهم بالشركة وبيعها للتاجر مقابل مبلغ مالى.