أخبار التعليم.. وزير التعليم: الطالب اللي عنده كورونا يثبت إصابته ومينزلش امتحانات أبريل.. وائتلاف معا نستطيع يطالب بعقد الامتحانات "اونلاين"

نشر موقع "صدى البلد" اليوم العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :





طلاب جامعة عين شمس يحرزون مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى



وزير التعليم : الطالب اللي عنده كورونا يثبت إصابته ومينزلش امتحانات أبريل

وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم



عميد زراعة عين شمس يكشف موعد امتحانات الميدترم



رئيس جامعة القاهرة: رفع كفاءة البنية التكنولوجية والمعلوماتية نقطة تحول مهمة

عميد تربية عين شمس لم نحدد موعد امتحانات الميدترم.. والدراسة تسير بصورة طبيعة



رئيس جامعة الفيوم يشيد ببروتوكول تعاون إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة الفيوم





جامعة الفيوم تستضيف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى



بصمة تاريخية.. طلاب جامعة المستقبل ينتجون فيلما وثائقيا عن المتحف القومي للحضارة





فتح باب قبول الطلاب بمرحلة رياض الأطفال ( FS 1 ) بالمدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان

جامعة حلوان : نتائج الفصل الدراسى الأول عبر هذا الرابط



خوفا من كورونا .. ائتلاف معا نستطيع يطالب بعقد امتحانات الترم الثاني لطلاب المدارس "اونلاين"



جامعة أسوان تحصد المرتبة 95 عالميًا فى تصنيف «التايمز»



وكيل تعليم الإسماعيلية يعلن تطوير 18 مدرسة بتكلفة 31 مليون جنيه



ظهور مميز لجامعة جنوب الوادى للمرة الثانية في تصنيف التايمز الدولي

