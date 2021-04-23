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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجدول مضغوط.. اتحاد الكرة يرفض طلب بيراميدز لتأجيل مباراة الاتحاد

بيراميدز
بيراميدز

رفضت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، طلب نادي بيراميدز لتأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندري والمحدد لها غدا السبت باستاد الإسكندرية في بداية مباريات الدور الثاني من الدوري الممتاز.

وأرسل بيراميدز خطابا لاتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل المباراة مراعاة لظروف الفريق الذي عاد من رحلة خارجية لزامبيا وخوض مباراة نكانا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحرصا على اللاعبين من الإجهاد الشديد بسبب السفر وطول الرحلة وخوض مباراتين متلاحقتين في الكونفدرالية والدوري خلال ٤٨ ساعة فقط من العودة إلى القاهرة.

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وأكد اتحاد الكرة في رده أنه يستحيل تأجيل أي مباراة في الدوري في ظل وضع جدول مضغوط تنتهي فيه المسابقة يوم ٣٠ سبتمبر المقبل، وأي تأجيل للمباريات سيؤدي لعدم انتهاء البطولة في الموعد المحدد وسيؤثر على استمرارية المسابقة المحلية، خاصة في ظل ضغط اللقاءات لجميع الأندية للانتهاء من الدوري في الموعد المحدد.

كانت جلسة قد جمعت اتحاد الكرة مع الأندية الممثلة لمصر في بطولات أفريقيا، تم خلالها التأكيد على مراعاتها في وضع مواعيد جدول الدوري ومباريات كأس مصر، إلا أن الاتحاد وجد نفسه في أزمة بسبب ضغط المواعيد وضرورة انتهاء الموسم بنهاية شهر سبتمبر مع مواصلة بيراميدز والأهلي لمشوارهما في بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال.

وبرر اتحاد الكرة رفضه طلب تأجيل مباراة الاتحاد، بأن الإصرار على استكمال الموسم الماضي الذي توقف لأكثر من ٥ أشهر بسبب فيروس كورونا تدفع جميع الأندية ثمنه حاليا، وبالأخص الأندية الكبيرة المشاركة في بطولات أفريقيا، ولابد من التحمل لإنهاء الموسم الحالي في موعده.

خطاب بيراميدز لاتحاد الكرة:

يهديكم نادي بيراميدز أرق تحياته وخالص تهانيه بمناسبة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

إيماء إلى قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتحديد التاسعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ٢٤ أبريل الجاري موعدا لمباراة فريقنا أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز على استاد الإسكندرية الرياضي، فإننا نود التأكيد على أن نادينا يلتمس منكم تأجيل المباراة لموعد لاحق خاصة وأن إقامة اللقاء في هذا التوقيت مجحف للغاية ويضر بالفريق الوحيد الذي يمثل مصر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونود أن نلفت نظر سيادتكم أن بعثة فريقنا خاضت مباراة في زامبيا أمام نكانا بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية يوم ٢١ أبريل وعادت إلى القاهرة بعد رحلة شاقة استغرقت ٩ ساعات كاملة، صباح يوم الخميس ٢٢ أبريل، فهل من المقبول أن يسافر الفريق مجددا يوم ٢٣ إلى الإسكندرية من أجل خوض مباراة هامة في الدوري خارج أرضه في اليوم التالي؟ مع العلم أنه قبيل سفره إلى زامبيا خاض مباراة خارج ملعبه في المحلة أمام غزل المحلة بالدوري كذلك.

ونود أن نؤكد أن قرار خوض بيراميدز لتلك المباراة يضر بالفريق، ويشكل تعاملا غير عادل معنا، ولا يتوافق مع الجلسة التي عقدها الاتحاد مع أندية الدوري قبل انطلاق الموسم وتم التأكيد فيها على مراعاة الأندية التي تشارك في البطولات القارية، بحيث تحصل على مدة ٤ أيام في المباريات خارج مصر و٣ أيام في اللقاءات التي تقام بمصر، وموعد مباراة الاتحاد لا يتوافق مطلقا مع أي من هذه التعهدات التي أكدها الاتحاد بشكل واضح للأندية التي تمثل مصر قاريا، كما أنه لم يسبق لأي فريق يمثل مصر هذا الموسم أن خاض مباراة بعد أقل من ٤٨ ساعة من عودته من رحلة خارجية وسفر طويل.

كما نود الإشارة إلى أن نادي بيراميدز قد لعب ٤ مباريات أكثر من ممثلي مصر في بطولات أفريقيا بواقع مباراتين في الدور التمهيدي ومباراتين في دور ال٣٢ مكرر، مع العلم أن النادي الأهلي بطل أفريقيا، وممثل مصر الوحيد المستمر في دوري أبطال أفريقيا لديه ٥ مباريات مؤجلة وبيراميدز لعب عدد أكبر منه رغم أنه يشارك هو الآخر في كأس الكونفدرالية ووصل للمرة الثانية تواليا للدور ربع النهائي من البطولة، فهل تكون مكافأة من يمثل مصر بأفضل صورة في القارة خوض مباراة بعد أقل من ٤٨ ساعة من عودته من الخارج؟!

وحيث أن الاتحاد المصري لكرة القدم هو الأب الشرعي لكل الأندية المصرية، فبرجاء من سيادتكم مراعاة طلب نادي بيراميدز العادل حفاظا على الفريق ومراعاة للاعبين الذين يعانون من الإجهاد الشديد بسبب السفر والطيران، ناهيك عن ضغط توالي المباريات في مصر بعد الاصرار على استكمال الموسم الماضي،،،
 

أحمد مجاهد بيراميدز الكونفدرالية الإفريقية الأهلى

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