أخبار التكنولوجيا.. 8 تطبيقات تخترق رسائلك وتسرق حساباتك البنكية.. وشاومي تطلق 3 هواتف متطورة

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

ببطارية عملاقة .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Mate 50 Pro القادم من هواوى

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Mate 50 Pro الرائد من شركة هواوى الصينية، والذى من المحتمل أن يصدر فى وقت لاحق فى يونيو ، وذلك بعد إطلاق هواتف Huawei P50 المقرر إطلاقها فى شهر مايو القادم .

وحوش الفلاجشيب.. شاومي تطلق 3 هواتف متطورة بسعر باهظ



كشفت شركة شاومي Xiaomi، من خلال حدث إطلاق جديد أقامته في الهند، عن مجموعة من الهواتف الرائدة الجديدة، حيث قدمت الشركة الصينية هاتف Mi 11 Ultra، جنبًا إلى جنب مع سلسلة Mi 11X، والتي تضم هاتفي Mi 11X و Mi 11X Pro، والمعروفين دوليًا باسم Redmi K40 و K40 Pro +، وفق ما ذكره موقع “gsmarena” التقني.

تسريبات مصورة تكشف شكل كاميرات هاتف iPhone 13 mini من آبل



كشفت تسريبات شكل الكاميرات التى سيأتى بها هاتف iPhone 13 mini حيث سيأتى بتصميم مختلف عن سابقه هاتف iPhone 12 mini ، من خلال ظهور كاميرات الهاتف بشكل عكسي وليس بشكل رأسي كالمعتاد .

أول صور وفيديو لهاتف Galaxy A22 5G القادم من سامسونج



كشفت تسريبات صور وفيديو هاتف Galaxy A22 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة ضمن هواتف الفئة المتوسطة،عن مواصفاته،حيث سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع عدد من الإمكانات الكبيرة.

آبل تتحدى.. ميزة قادمة فى هواتف آيفون ستؤذى فيسبوك



تستعد شركة Apple آبل الأمريكية، لتثبيت واحدة من أكثر الميزات إثارة للجدل على هواتف آيفون وهى iOS 14.5 أحدث نسخة من نظام تشغيل iOS 14 ، والذى سينتج عنه قرارات جديدة تحمى خصوصية المستخدمين وتؤثر على أرباح الإعلانات الخاصة بشركات وتطبيقات أخرى مثل فيسبوك.

احذر .. 8 تطبيقات تخترق بيانات رسائلك لتسرق حساباتك البنكية



حذر عدد من باحثى الأمن الإلكترونى من أن هناك 8 تطبيقات خطيرة تقوم باختراق بيانات مستخدمي الهواتف الذكية ، كما تقوم بسرقة الحسابات البنكية الخاصة بهم، ومن ثم تحويل أموالهم .



فيسبوك يمكن المستخدمين قريبا من مواجهة التنمر والعنصرية



يختبر موقع Facebook فيسبوك عددا من الآليات لتقييد المحتوى السئ أو المتعلق بالكراهية على آخرالأخبار أو News Feed الخاص بالمستخدمين على الموقع، والذى سيساهم فى محاربة التنمر والعنصرية والتعليقات المسيئة.

بعد إطلاقه.. نوكيا تزيل الشاحن من هاتفها Nokia X20



قررت شركة HMD Global المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا إزالة الشاحن من هاتفها Nokia X20 والذى قامت الشركة بإطلاقه منذ أسابيع قليلة، وذلك على غرار قرار شركة آبل الأمريكية وباقى شركات الهواتف الذكية للحفاظ على البيئة.

مستخدمو شاومى يواجهون مشكلة خطيرة فى هاتف Xiaomi Mi 11



كشفت تقارير أن عددا كبيرا من مستخدمى شركة شاومى الصينية، اشتكوا من وجود مشكلة خطيرة فى هاتف Xiaomi Mi 11 الرائد ، والذى تم إطلاقه فى بداية العام الحالى 2021 .