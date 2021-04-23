كلوب: ليفربول أكبر من فكرة بطولة السوبر الأوروبي

علق يروجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على فشل فكرة دوري السوبر الأوروبي .

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد،إنه كان سعيدا بعدما شاهد انهيار فكرة دوري السوبر الأوروبي، الذي كان ناديه مشاركا فيها قبل الانسحاب منها مع غالبية الأندية الأخرى المشاركة بسبب ضغط الجماهير، معلقا: “ليفربول أكبر من فكرة بطولة السوبر الأوروبي ” .

وأضاف كلوب:"لا يعجبني النظام الجديد الذي سيتبع بدوري الأبطال.. بهذا النظام سيتوجب علينا لعب 10 مباريات وليس 6 فقط، لا أعلم كيف سيتم تنظيمها من الأساس، اليويفا أخبروني بالشكل الجديد لبطولة دوري الأبطال وأخبرتهم أنها لم تعجبني".

وعن مباراة نيوكاسل قال كلوب:"إننا سنقدم كل ما لدينا من روح قتالية عالية غدا، علينا خلق الفرص والتسجيل والدفاع، لم يتبق لنا سوى المباريات المهمة، ست مباريات تعادل ست نهائيات وعلينا الفوز بها جميعا".

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53 نقطة، بفارق 24 نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 77 نقطة.