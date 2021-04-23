عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب: ليفربول أكبر من فكرة بطولة السوبر الأوروبي

يروجن كلوب
يروجن كلوب

علق يروجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على فشل فكرة دوري السوبر الأوروبي .

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد،إنه كان سعيدا بعدما شاهد انهيار فكرة دوري السوبر الأوروبي، الذي كان ناديه مشاركا فيها قبل الانسحاب منها مع غالبية الأندية الأخرى المشاركة بسبب ضغط الجماهير، معلقا: “ليفربول أكبر من فكرة بطولة السوبر الأوروبي ” .

 

محمد صلاح يثير مخاوف يورجن كلوب بسبب أولمبياد طوكيو

خاص|ليفربول يعلق على مشاركة صلاح مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

وأضاف كلوب:"لا يعجبني النظام الجديد الذي سيتبع بدوري الأبطال.. بهذا النظام سيتوجب علينا لعب 10 مباريات وليس 6 فقط، لا أعلم كيف سيتم تنظيمها من الأساس، اليويفا أخبروني بالشكل الجديد لبطولة دوري الأبطال وأخبرتهم أنها لم تعجبني".

وعن مباراة نيوكاسل قال كلوب:"إننا سنقدم كل ما لدينا من روح قتالية عالية غدا، علينا خلق الفرص والتسجيل والدفاع، لم يتبق لنا سوى المباريات المهمة، ست مباريات تعادل ست نهائيات وعلينا الفوز بها جميعا".

ويحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 53  نقطة، بفارق 24 نقطة كاملة عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 77 نقطة.

 

ليفربول دوري السوبر الأوروبي ليفربول ونيوكاسل يونايتد يورجن كلوب نيوكاسل يونايتد

ترشيحاتنا

رفع أسعار تذاكر النقل العام بعد زيادة البنزين .. اعرف الحقيقة

كفاية مبارتين.. الزمالك يستعجل رد الجبلاية علي استئناف عقوبة إمام عاشور ولاعبي الشباب

تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

خطيب المسجد الحرام يحذر من يتلاعب بأحكام الشريعة على طريقة بني إسرائيل

بطل علي السكة الحديد.. سائق قطار ينقذ الركاب من الموت عقب سقوط كابل كهرباء علي القضبان

خلوني ساكت.. فرج عامر يسخر من "الشناوي" بعد هدف حسام حسن في شباك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

تزامنا مع زيادة أسعار البنزين...حبس وغرامة 100 ألف جنيه لقائدي السيارات في هذه الحالة

بيان عاجل من لبنان بشأن حظر دخول منتجاته الزراعية إلى السعودية

جالاتا سراي التركي يطلب ضم "قفشة" مقابل 1.5 مليون يورو

عاجل.. السودان يهدد بمقاضاة إثيوبيا والشركة المنفذة لسد النهضة

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ