رجال الأعمال: الشركات المصرية تمتلك الخبرات والمقومات الأساسية في إقامة المشروعات القومية الكبرى ومتطلبات إعمار ليبيا

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الي ليبيا علي رأس وفد يضم 11 وزيراً تمثل خطوة هامة لنفاذ الشركات المصرية الي الأسواق الخارجية والبدء في مشاريع إعادة إعمار ليبيا.

وأضاف «الدسوقي» ، أن مصر اليوم لديها كيانات اقتصادية وشركات تمتلك خبرات في أهم القطاعات الاستراتيجية والبنية التحتية مثل قطاع الكهرباء، وفي الصناعة وغيرها حيث الآن يمكنها أن تحقق لمصر العمق القومي والاستراتيجي التي تنشده.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، أن الشركات المصرية تملك ميزة كبيرة في السوق الليبي في كافة مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار ومنها قطاع الكهرباء والطاقة والتشييد وصناعات مواد البناء بجانب الإسكان والمشروعات القومية والتنموية المختلفة.

وأكد، أن مصر في الفترة القادمة ستتواجد بقوة في النشاط الاقتصادي والسياسي علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي نتيجة لإمتلاكها مقومات صناعية عديدة لزيادة القيمة المضافة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا مثل قطاع الصناعات الغذائية.