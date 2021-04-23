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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 علامات مفاجئة تشير لإصابتك بانقطاع النفس الانسدادي النومي

انقطاع النفس الانسدادي
انقطاع النفس الانسدادي النومي

تتمثل الأعراض الرئيسية لانقطاع النفس الانسدادي النومي في الشخير بصوت عالٍ أو اللهاث أو الاختناق أثناء النوم، وقد تفاجئك العلامات الأخرى الأقل شيوعًا للحالة.

 

انقطاع النفس الانسدادي النومي هو حالة نوم تؤدي إلى استرخاء عضلات الحلق بشكل متكرر أثناء النوم، وهذا يمنع ممر الهواء الخاص بك ويقطع تنفسك.

 

إذا تُرك انقطاع النفس الانسدادي النومي دون علاج ، فإنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويعد الشخير بصوت عالٍ ، وتوقف التنفس أثناء النوم والاستيقاظ من النوم ، واللهاث أو الاختناق من الأعراض الشائعة لهذه الحالة، ولكن قد تفاجئك العلامات الأخرى لانقطاع النفس الانسدادي النومي


يبدو أنك تعاني دائمًا من صداع في الصباح.

تستيقظ معظم الصباح وأنت تعاني من صداع قد يستمر لعدة ساعات بعد الاستيقاظ، يقع الألم عادةً في مقدمة رأسك وعلى كلا الجانبين، قد تشعر كما لو أن رأسك يتعرض للضغط.


لا يمكنك التركيز خلال النهار.

قد تواجه صعوبة في التركيز لأن انقطاع النفس الانسدادي النومي يجعل من الصعب الحصول على قسط كافٍ من النوم التصالحي، تتبع عدد المرات التي يصعب عليك فيها التركيز في العمل أو في المدرسة أو في مشروع ما، وقد تجد نفسك أيضًا تنام أو تغفو أثناء القراءة أو مشاهدة التلفزيون أو القيادة.


تعاني من تغيرات في المزاج ، مثل الشعور بالضيق أو الاكتئاب.

قد تشعر غالبًا بالغضب أو الانزعاج ، حتى مع وجود مضايقات بسيطة، قد تشعر أيضًا بالإحباط أو الاكتئاب أو الحزن بشكل عام وتبكي كثيرًا.


أنت تتعرق باستمرار في نومك.

قد يكون الاستيقاظ على ملاءات وبجامات متعرقة بشكل منتظم علامة على توقف التنفس أثناء النوم.

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