فيديو جراف.. تدريب طلاب المعاهد وكليات التمريض حول آليات الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وكيفية العلاج مجانا

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف عن إعداد مجموعة من ورش العمل التدريبية لطلاب المعهد الفني للتمريض "معهد الأورام القومي" كلية التمريض بجامعة القاهرة ومعاوني هيئة التدريس على مدار شهر أبريل وتستمر حتى شهر مايو المقبل بمقر الصندوق وتستهدف أكثر من 240 طالبا وطالبة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.



وتهدف الورش التدريبية لطلاب المعهد الفني وكلية التمريض إلى رفع الوعى بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين، وأيضا عرض الإعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، كذلك التعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان.