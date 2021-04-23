جامعة حلوان: عودة المحاضرات فى كلية خدمة إجتماعية بعد غد

كشفت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مواعيد الدراسة بالفصل الدراسي الثاني والتي تقام وسط إتخاذ الجامعة العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وصرح الدكتور زغلول عباس القائم بعمل عميد الكلية ان مع بداية الاسبوع القادم وبالتحديد من 25 أبريل، تقرر عودة الدراسة بنظام المحاضرات باللقاء المباشر بين الطالب وعضو هيئة التدريس داخل الكلية وأتاحت عقد المناقشات العلمية بينهم وذلك لطلاب الدراسات العليا بالكلية.

وتستمر الدراسة بنظام الحضور المباشر داخل الكلية من يوم 25 حتى 28 أبريل وفقا الجداول الدراسية الموضوعة ثم يتم الرجوع الى المحاضرات الاونلاين لمدة أسبوعين .

وأضاف أن الدراسة بالكلية تسير بين عقد المحاضرات المباشرة داخل الكلية والمدرجات وبين التعليم الإلكتروني من خلال المنصات الالكترونية التعليمية التى أطلقتها الجامعة حتى يتثنى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لعقد اللقاءات والمحاضرات اونلاين .

وحددت الكلية مواعيد جديدة يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقد تقرر أن يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 9.30 صباحآ وينتهي فى الساعة 2 ظهرآ .

ونوهت الكليات على أن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

ويأتى هذا فى إطار خطة الكلية والجامعة للحد من الكثافات الطلابية داخل الجامعة والكلية وذلك للحدد من انتشار فيروس كورونا، كما شددت الكلية على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداء الكمامة وعدم خلعها والبعد عن التجمعات .

جدير بالذكر انه استكمالا لسلسلة النصائح التي تقدمها كلية الصيدلة جامعة حلوان خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور سامح سرور عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تقدم اليوم الكلية مجموعة من النصائح لتناول الطعام بطريقة صحيحة

تتضمن هذه النصائح :

١-أن يكون الإفطار على التمر والماء وشرب كميات قليلة من الشوربة الدافئة.

٢-الاستفادة من استراحة صلاة المغرب ثم تناول وجبة الإفطار.

٣- مراعاة أن تكون وجبة الإفطار متوازنة وتحتوي على البروتينات والنشويات والخضروات، و العناصر الغذائية المتكاملة.

٤-يفضل تقسيم وجبة الإفطار على مرتين.

٥-بين الإفطار والسحور يفضل تناول الفواكه الطازجة والمجففة.

٦-شرب العصائر الطبيعية وتجنب العصائر الصناعية والمحلاة بالسكر، وتناول كميات كبيرة من المياه.

٧- أن يراعى فى وجبة السحور تناول الخس والخيار والخضروات الورقية، ومنتجات الألبان الجبن والزبادي، وكذلك البقوليات مثل الفول، والخبز.