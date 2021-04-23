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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تصدر التريند بالاختيار 2..

أحمد شاكر عبد اللطيف.. سر عودته إلى الدراما بشخصية الخائن محمد عويس

أحمد شاكر عبد اللطيف
أحمد شاكر عبد اللطيف

برع الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، في أداء شخصية ضابط المرور الخائن محمد عويس والذى قام بقتل اللواء محمد مبروك وذلك بعد ظهوره فى مسلسل “الاختيار 2” والذى يعرض حاليا حيث كان غائبا عن الدراما منذ عشرة سنوات. 

 

استطاع أحمد شاكر عبد اللطيف، أن يلفت الأنظار إليه بعد تقديمه شخصية الخائن محمد عويس وفى التقرير التالى نرصد أبرز المعلومات عن أحمد شاكر. 

أحمد شاكر عبد اللطيف 

مسيرة الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف 

ولد الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف فى 7 يونيو 1970. 

حرص أحمد شاكر عبد اللطيف على التنوع فى أدواره بين التلفزيون والمسرح والسينما، وهو ابن المخرج شاكر عبداللطيف. 

اشتهر أحمد شاكر عبد اللطيف في تقديم مختلف الأدوار فلم يقتصر على تقديم شخصية معينة كان من اشهرها شخصية فريد الأطرش في مسلسل أسمهان. 

حصل أحمد شاكر عبد اللطيف علي جوائز كثيرة من مصر من خلال الادوار التى قدمها منها مشرفة وفريد الأطرش. 

أحمد شاكر عبد اللطيف 

تولى أحمد شاكر عبد اللطيف منصب مدير عام المسرح القومي وأنتج المسرح في عهده مسرحيتان حققا نجاحا كبيرا من خلالهما وهما (يعيش أهل بلدي، والمتفائل). 

كرم العالم الكبير أحمد زويل الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف بعد أداء دوره في مسلسل “رجل من هذا الزمان” الذي تناول السيرة الذاتية للعالم مصطفى مشرفة.

غاب أحمد شاكر عبد اللطيف عن الدراما بشكل عام لمدة عشرة سنوات حيث كان آخر أعماله مسلسل “رجل من هذا الزمان” والذى عرض فى 2011. 

أحمد شاكر عبد اللطيف 

تعاقد أحمد شاكر عبد اللطيف على فيلم “سرى للغاية” ومسلسل “بالحب هنعدى” الا ان العملين لم يتم تنفيذهما حتى الآن. 

وياتى اول ظهور للفنان أحمد شاكر عبد اللطيف بعد غياب طويل عن الدراما من خلال مسلسل “الاختيار 2". 

ظهر الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 2 ، حيث يلعب دور ضابط المرور محمد عويس، الذى كان ضالعاً فى عملية اغتيال المقدم محمد مبروك. 

أحمد شاكر عبد اللطيف 

وقدم أحمد شاكر عبد اللطيف الشخصية بمنظور مختلف حيث وضح عليه حب المال ولا يرى سواه فهو ليس مؤمنا بفكر متطرف بقدر بحثه عن المال ، حتى وإن كان على حساب صديقه.

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صديق أحمد شاكر عبد اللطيف كان سببا رئيسيا فى المشاركة بمسلسل “الاختيار2”، حيث تواصل مع المخرج بيتر ميمى والذى بدوره كمخرج للعمل تواصل مع أحمد شاكر من أجل أن يسند له دور ضابط المرور الخائن محمد عويس.

أحمد شاكر عبد اللطيف 
أحمد شاكر عبد اللطيف 
أحمد شاكر عبد اللطيف 
أحمد شاكر عبد اللطيف مسلسل “الاختيار 2” محمد عويس ضابط المرور الخائن محمد عويس اللواء محمد مبروك مسلسلات رمضان 2021 مصطفى مشرفة

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