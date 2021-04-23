الزمالك يوضح موقفه من تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

قال إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن ناديه يرفض التعليق على طلب الأهلى تأجيل مباراة القمة المقرر لها 10 مايو المقبل بالجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف إبراهيم عبد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج “النجوم فى رمضان "،مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"طلب الأهلى تأجيل القمة يرفض الزمالك التعليق عليه ، هذا الطلب سوف يذهب لإتحاد الكرة ووقتها تتخذ الجبلاية قرارها".



وتابع عضو لجنة الزمالك :" تأجيل القمة لم يثار داخل الزمالك حتى الان ، ولن نطلب تأجيل القمة بسبب إصابة أي لاعب ، هدفنا الحفاظ على استمرارية مسابقة الدوري حتى ينتهى في موعده دون تأجيل".



وأكمل إبراهيم عبد الله :" في حالة موافقة اتحاد الكرة على تأجيل قمة الأهلى والزمالك وقتها سيعلق الزمالك على قرار قائلا :" لكل حادث حديث وقتها".