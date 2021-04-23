وكيل قفشة : جالطة سراي وبشكتاش وسيلتيك يتابعون قفشه تمهيدا لضمه من الأهلي

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، أن أندية جالطة سراي وبشكتاش وسيلتيك يتنافسون للتعاقد مع نجم القلعة الحمراء.



وقال عبد الرحمن إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضي محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :" عقد أفشة ينتهى في 2024 ، ولم يتحدث معنا أحد في الأهلي حول تمديد التعاقد حتى الان.

وتابع ، ولكن أفشة سعيد في الأهلي ولو تحدث معه أحد لتمديد تعاقده سيوافق على الفور ، ولو رحل عن النادي سيكون بعرض مالي كبير ولنادي أوروبي كبير يليق بإمكانيات أفشة".

