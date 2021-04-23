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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يصور إعلان القاضية ممكن قريباً

صدى البلد

أكد عبد الرحمن إسماعيل وكيل أعمال محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، أن نادى بيراميدز كان يرغب في بيع أفشة للزمالك قبل إنهاء الأهلي للصفقة.

وقال عبد الرحمن إسماعيل في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمي والناقد الرياضى محمد عراقي عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"بيراميدز حاول في اللحظات الأخيرة لانتقال أفشة للأهلي بيع اللاعب للزمالك ولكن أفشة أبلغني أنه لن يلعب سوى للأهلي وأبلغت النادي السماوي فتراجع عن إتمام الصفقة لصالح الزمالك".

أضاف عبد الرحمن إسماعيل:"أفشة سوف يصور إعلان عن القاضية ممكن قريباً، تلقينا عروضا كثيرة من شركات ترغب في الاستفادة بهدف القاضية ممكن".

أفشة القاضية ممكن الأهلى

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