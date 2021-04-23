مران الزمالك .. شيكابالا وحازم إمام يواصلان التأهيل

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي خلال مران اليوم الجمعة.

وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية في صالة الجمنازيوم تحت إشراف أخصائي التأهيل. وقام شيكابالا بالجري حول الملعب عقب انتهاء المران من أجل التعافي من الإصابة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع جهازه المعاون خلال مران اليوم.

وشهدت الجلسة مناقشة سريعة بين المدير الفني وجهازه المعاون عن برنامج الفريق في تدريبات اليوم حتى مواجهة البنك الأهلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.

