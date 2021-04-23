وفاة الموسيقار خالد الأمير.. تعاون مع الكبار والفشل الكلوي أنهى حياته

رحل عن عالمنا اليوم الموسيقار خالد الأمير ، وحرص الفنان هاني شاكر على نعيه عبر صفحته على فيسبوك.

وكتب هاني شاكر: «إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعي بمزيد الحزن والأسي والألم صديق عمري ورفيق دربي الفنان والموسيقار الكبير خالد الأمير الذي وافته المنيه اليوم رحم الله الفقيد وادخله فسيح جناته والهمنا جميعا الصبر والسلوان».

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن الموسيقار الراحل خالد الأمير.

مسيرة خالد الأمير فى عالم الموسيقى

التحق خالد الأمير بمعهد الموسيقى فى عمر 10 سنوات.

تعلم خالد الأمير العزف على الة الكمنجة ولكن بعد فترة قرر عدم الذهاب الى المعهد بسبب سخرية أصدقائه.

وقرر خالد الأمير التركيز فى دراسته رغبة فى الالتحاق بالكلية الحربية.

تخرج خالد الأمير من كلية الحربية وقضى سنواتا كضابط بالقوات المسلحة قبل أن يتركها وينتقل الى الفن.

كان خالد الأمير مجاورا للعديد من الشعراء منهم بيرم التونسى وكامل ومأمون الشناوى والشيخ زكريا أحمد.

تعاونه مع محمد عبد الوهاب

فى لقاء تليفزيونى نادر للموسيقار خالد الأمير، قال إن مأمون الشناوي كان معجبا بصوته وقدمه للموسيقار محمد عبد الوهاب، وعن هذا اللقاء، يقول "سمعت لعبد الوهاب حاجات من حاجاته، عجبه صوتي، وبعدين قالي تعالى عند الشباك وفتح بقي كده معرفتش ليه، وبعدين فهمت انه كان بيشوف هل انا مدخن ولا لأ، ووقتها اتعرفت على المخرج صلاح أبو سيف عشان أدخل التمثيل، وكان المفروض ألعب الدور اللي قدمه الفنان حسين فهمي في فيلم (نار الشوق) مع صباح".

وأضاف خالد الأمير : "أستاذ مأمون اداني كلمات (واحشني كلامك) لحنتها وكانت معمولة لمدام نجاة بس غنتها مها صبري، سمعها الأستاذ عبدالوهاب على شريط بصوتي وقال لمأمون ده ملحن كويس خليه في حكاية التلحين المطربين موجودين كتير".

تعاون الموسيقار خالد الأمير مع عدد كبير من المطربين والمبدعين منهم محمد عبد الوهاب، ومحمد الموجي وكمال الطويل، وبليغ حمدي.

خالد الأمير رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض الفشل الكلوى وإصابته بفيروس كورونا المستجد، تاركا رصيدا كبيرا من الأغاني والموسيقى التصويرية، حيث تعاون مع شادية، وصباح، وهاني شاكر، وفايزة أحمد، وأصالة وميادة الحناوى.

كان خالد الأمير دخل مستشفى دار الشفاء بالعباسية منذ أيام، إلا أنه أصيب بالفشل الكلوي وتم ضعه علي جهاز التنفس الصناعي.