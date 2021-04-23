ضبط وإعدام 27 طن أغذية مخالفة في القنايات بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور علي المصانع والمنشآت الغذائية بمدينة القنايات، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة القنايات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمخللات به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ومصنع آخر لتعبئة المواد الغذائية، مخالف للإجراءات الوقائية والاحترازية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع الأول لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، وغلق المصنع الثاني ٤٨ ساعة لتوفيق الأوضاع، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ٢٧ طن أغذية.

وتم ضبط ٢٣ طن و ١٠٠ كجم صلصة طماطم عبارة عن "١٥٤ برميل زنة البرميل ١٥٠ كجم" لسوء التخزين، وإعدام ٤ طن و ٣٠٠ أغذية عبارة عن "مربي، وصلصة، وكاتشب، وملح، ومخلل"، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٧ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير ٤ محاضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

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وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية علي الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان بإزالة كافه الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشوارع الرئيسية والتي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين فضلاً عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم إفتراشها بالطريق العام مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،شنت رئاسة حى أول الزقازيق حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية و والفرعية بنطاق مدينة الزقازيق واسفرت الحملة عن رفع وإزالة الحواجز الحديدية والبلدورات واللوحات الإعلانية غير المرخصة بمناطق (حى الزهور - منشيه اباظه - شوارع ابو الريش - المدير - عبد العزيز أباظة - النقراشى - أمام القصر الأبيض - نفق المشاه بالمحطة - ميدان التحرير - شارع البوسطه - شارع مولد النبي - الحلقة وكوبرى ابو عميره - شارع فاروق - امام مدارس الفاروق) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون مع المخالفين لإعادة الإنضباط للشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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