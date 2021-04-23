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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفتي الجمهورية يوجه رسالة هامة لمن فقد عضوا من جسده أثناء مواجهة الإرهاب .. فيديو

شوقي علام
شوقي علام

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن من أصيب في مواجهة الإرهاب أو فقد بعض من أعضائه فقد سبقته إلى الجنة؛ موضحا أن من فقد عضو من أعضائه في الحروب بشره سيدنا محمد صل الله عليه وسلم بالجنة، كما حدث لعدد من الصحابة فقال لهم الرسول محمد «سبقته إلى الجنة»، فهذا العضو الذي قطع من الشخص المحارب ذهب إلى الجنة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «كُتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الشخص المحارب الذي فقد أجزاء من جسده نجد أن حلت عليه السكينة والاطمئنان، ويشعر بها بقية عمره، فليس هناك من جزع وفزع.


وجه  علام، رسالة إلى أسر الشهداء في ذكرى العاشر من رمضان؛ قائلا: «أن الحزن انفعال طبيعي لأي إنسان، مطالبا ألا يدخل حزن الشخص في دائرة الجزع الشديد».

وكشف مفتي الجمهورية عن أنه خلال لقائه مع أحد أسر الشهداء لتكريمهم منذ نحو 7 سنوات، قال إنه لو كشفت الحجب بين الشهيد الذي انتقل إلى جوار ربه، لفرحنا فرحًا شديدًا بمنزلة الشهيد.

وأضاف شوقي علام أنه بعد حديثه السابق مع أسر الشهداء وجد «زغاريد» من جانب السيدات المتواجدات في حفل تكريم أسر الشهداء. 

ذكرى العاشر من رمضان الإعلامي حمدي رزق شوقي علام ك تب عليكم الصيام

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