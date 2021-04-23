آسر وآيلا يخطفان الأنظار في مران الزمالك

اصطحب طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نجله آسر، وأحمد سيد زيزو نجلته آيلا في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وخطف آسر وآيلا الأضواء في مقر القلعة البيضاء، حيث حرص أغلب لاعبي الفريق على التقاط الصور التذكارية مع نجل طارق حامد ونجلة زيزو.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

