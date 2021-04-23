جلسة خاصة تجمع كارتيرون ومحمد عبد الغني بعد طرده من لقاء الإنتاج

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة، جلسة خاصة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ومحمد عبدالغني مدافع الفريق.

وحرص المدير الفني للزمالك على عقد جلسة سريعة مع عبد الغني على هامش مران اليوم، وذلك بعد حصوله على طرد في مباراة أمس أمام الإنتاج الحربي.

وخلال الجلسة منح الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعب بعض النصائح لتنفيذها خلال التدريبات استعدادا لمواجهات الزمالك المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها يوم الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري.

