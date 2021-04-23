إسلام إبراهيم يتصدر تويتر بعد حلقته في رامز عقلة طار

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اسلام_ابراهيم بعد وقوعه ضحية برنامج رامز عقلة طار

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "‏يساتر اسلام إبراهيم ما قدر يكمل أي لعبة كيف رح يقدر ينط #رامز_عقله_طار" و "‏اسلام إبراهيم خطير دي خدودك ولا خدود سهير رمزي يا رامز #رامز_عقله_طار #رامز_جلال ".



وقال آخرون:"‏جمدان م رامز مع إسلام إبراهيم النهاردة" و "‏حلقة اسلام إبراهيم مع رامز ضحك#رامز_عقله_طار".





ووقع الفنان الشاب إسلام إبراهيم ضحية الليلة من برنامج “رامز عقله طار” تقديم رامز جلال عبر قناة “أم بى سى مصر”.

وظهر الخوف والرعب على إسلام إبراهيم خلال تواجده فى كبسولة الهوب دروب، وهى إحدى الألعاب التى يستخدمها رامز جلال في المقلب.

وبدأ رامز جلال فى رش المياه والروائح الكريهة وضرب إسلام إبراهيم داخل كبسولة الهواء.

وانفعل إسلام إبراهيم على رامز جلال قائلا:" أنا تعبان وما تقومش من على الكرسي".

وواصل إسلام إبراهيم انفعاله وقام بشتم رامز جلال.

وتقوم فكرة برنامج “رامز عقله طار” على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.