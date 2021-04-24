كاديلاك تعلن وقف طرح سيارات البنزين

عصر السيارات الكهاربائية

من المعروف أن شركة كاديلاك هي المسؤولة عن الكثير من الابتكارات البارزة في تاريخ السيارات و المحركات البنزين، لكنها قررت مؤخرا الابتعاد عنها بسبب التحول العالمي لعصر السيارات الكهربائية.

وصرح روري هارفي نائب رئيس شركة كاديلاك، أثناء تدشين ليريك أنه بحلول عام 2030 لن تبيع الشركة أية سيارات بمحركات احتراق داخلي بشكل نهائي دون رجعة.

وأعلن روري هارفي أيضاً أن جميع سيارات كاديلاك الجديدة سيتم إطلاقها من الآن فصاعداً ستعمل حصرياً بالكهرباء، لتقود العلامة خطة جنرال موتورز بأن تصبح كهربائية بالكامل بحلول 2035، مؤكداً أن تشكيلة كاديلاك الحالية من سيارات البنزين جديدة بما يكفي للعقد المقبل ولا نية لتجديد عقد اخر.

مما لا شك فيه أن هذة تعتبر خطوة جريئة من كاديلاك والتي جلبت محركات V16 إلى سوق السيارات الفاخرة وصنعت أول محرك V8 بكمية كبيرة، لكن بعد أن أمضت معظم السنوات الأربعين الماضية تكافح من أجل البقاء، لا تستطيع كاديلاك عدم الانتباه للتغير الكبير القادم و الذي بات يفرض نفسة.

تخطط كاديلاك أيضاً لتدشين سيلستيك وهي سيارة سيدان فاخرة كبيرة شوقت لها في وقت سابق من هذا العام، وتتميز بسقف زجاجي عاكس للضوء، وتتشارك منصتها مع ليريك، لكن من غير المرجح أن يتم إطلاقها قبل 2023.