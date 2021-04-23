رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي: استئناف حركة الطيران بين البلدين تتويجا لجهود القيادة السياسية

قالت سحر طلعت مصطفى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسي، عضو مجلس النواب، إن قرار استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات مصر وروسيا جاء في ضوء تزايد حجم الثقة وعمق العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

سحر طلعت: العلاقات بين مصر وروسيا شهدت طفرة

وأشارت سحر طلعت مصطفي، إلى أن الجهود التي بذلتها كل أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورا كبيرا في إنجاح جهود الدولة لعودة حركة السياحة والطيران الروسية إلى مصر مرة أخرى.

وأضافت أن العلاقات بين مصر وروسيا شهدت طفرة ونقلة نوعية خلال الـ7 سنوات الماضية على المستويات كافة، وهو الأمر الذي ساعد على تجاوز أزمة انقطاع حركة الطيران الكامل بين البلدين، فضلا عن تدعيم وتعزيز التعاون الأمنى لمواجهة أي أخطار أو تهديدات محتملة.

واعتبرت سحر طلعت مصطفى، أن عودة حركة الطيران بشكل كامل بين مصر وروسيا سيمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة فى مصر في توقيت مهم للغاية على النحو الذي يساعد القطاع للتعافي سريعا من آثار أزمة كورونا، متوقعة أن تشهد ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وروسيا تحركا ملموسا إلى الأمام بالتزامن مع انفراجة ملف السياحة الروسية، خاصة المنطقة الاقتصادية الروسية في قناة السويس.