خلي بالك من زيزى.. استفزاز متبادل بين قاسم على وأمينة خليل فى الحلقة الثانية عشر

بدأت احداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل خلى بالك منزيزى ، بمحاولة هشام عسل - على قاسم وصديقتهاستفزاز زيزى حتى تنتقل من منزل الزوجين إلى بيتوالدها ، ولكن نجحوا فى استفزازها وهذا كان سببذهابها إلى المحامى مراد - محمد ممدوح الخاصبقضيتها وشرح الامر له .

على الجانب الاخر ذهبت هدى - اسماء جلال وزوجها إلى الاخصائية النفسية لابنتها - تيتولمعرفة حالتها بشكل واضح وما سبب انخفاض مستواها الدراسى .

وفى نفس السياق ، اقنعت نهى عابدين ، زيزو بأن تلجئ إلى نفس أسلوب زوجها هشام وهى انتلجئ لمدرب اللياقة البدنية وتجعله يدربها فى المنزل لمضايقة هشام .

ولكن أنتهت احداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل خلى بالك من زيزى بغلق هشام لباب المنزلوبداخله زيزى ومدرب اللياقة البدنية .



ويذكر أن مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصفمساءً ، كما يعرض على ومنصة SHAHID.

قصة مسلسل خلى بالك من زيزى

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزى ، قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاه تعانى منمشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها وتحاول الخروج منها وذلك خلال 15 حلقةفقط فى سياق درامى مشوق .

أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاءالطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابةمريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرةإلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولىلكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.



وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردودأفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْبالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".



أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحدأو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم علىالشخصية".







