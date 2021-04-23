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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 8 مساجد جديدة بمراكز محافظة شمال سيناء

افتتاح مسجد الشهيد
افتتاح مسجد الشهيد محمد شراب بالعريش

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، ان برنامج احتفالات المحافظة بأعياد تحرير سيناء يتضمن افتتاح ٨ مساجد جديدة في مختلف مراكز المحافظة ، بمناسبة الذكري الـ39 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

جاء  ذلك أثناء  افتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب   ، بحضور المحافظة   ،والدكتور محمود عبد الخالق الفخراني ، مساعد وزير الأوقاف ، مسجد الشهيد محمد سمير شراب في مدينة العريش ، 

وقال اللواء شوشه، ان  تكلفة  إنشاءه المسجد مليون و750 ألف جنيه بالجهود الذاتية، كما  سيتم  افتتاح 7 مساجد  اخري بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية .

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في ذكرى تحرير سيناء.. افتتاح مسجد الشهيد سمير شراب بـ العريش

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وأشار المحافظ ،  إلي أن عدد المساجد بالمحافظة يبلغ 1200 مسجدًا حكوميًا و 880 مسجدا أهليًا ،  باجمالى أكثر من ألفى مسجد داخل محافظة عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة ، وتمثل نسبة كبيرة على مستوى المحافظات قياسًا بعدد السكان.
وأشار المحافظ إلي أنه تم التنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد التي تحتاج إي إعادة صيانة وتأهيل في مختلف مدن المحافظة، وذلك بناء علي توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
 

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم جمعه ابراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن المسجد يقع في منطقة الخلفاء الراشدين بالعريش، علي مساحة 340 متر مربع ، بتكلفة مليون و750 الف جنيه، تبرع من والد الشهيد، حيث يوجد به مصلي للرجال واخر للسيدات، ويحتوي علي مدخلين أحدهما للرجال والآخر للسيدات ، وميضه للوضوء ودورات مياه.

مساجد جديدة تحرير مراكز سيناء

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