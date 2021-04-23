بمشاركة مصر.. سحب قرعة كأس العرب في قطر الثلاثاء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الجمعة، عن استضافة قطر لمراسم قرعة بطولة كأس العرب 2021، يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن القرعة ستقام يوم الثلاثاء المقبل بدار الأوبرا في الحي الثقافي كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأشار الفيفا إى أن بطولة كأس العرب ستقام للوقوف على تجهيزات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 على أراضيها، حيث ستقام مباريات تلك المسابقة على 6 ملاعب مستضيفة للمونديال.

وأضاف الفيفا أن البطولة ستشهد مشاركة المنتخب المصري بالإضافة لـ 22 منتخب آخر وهم: المملكة العربية السعودية وقطر والجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتونس والإمارات واليمن.

وستنطلق البطولة في الأول من شهر ديسمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 من الشهر ذاته تزامنًا مع الاحتفال بالعيد الوطني لقطر.