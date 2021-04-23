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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زيادة أسعار البنزين

بعد زيادة أسعار البنزين .. محافظ البحيرة يمنع زيادة تعريفة الأجرة

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عدم وجود زيادة في أسعار المواصلات العامة و الخاصة، مشيراً إلى أن العمل مستمر بنفس التعريفية المعمول بها حاليا مع متابعة المرورية من إدارة المرور والوحدات المحلية والمواقف علي مدي ألتزم جميع وسائل المواصلات على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة.

ياتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع  أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى " أبريل ، يونيو " ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع " يناير ، مارس" ، وذلك اعتبارا من "صباح اليوم الجمعة" ، والتي تضمنت تحديد 650 قرشا /لتر بنزين أوكتين 82ـ  ، و775قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و875 قرش/لتر بنزين أوكتين  95

كما تضمن  قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين  بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية

حيث تقوم كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

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زيادة أسعار البنزين تعريفة الأجرة محافظ البحيرة البحيرة اخبار المحافظات

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