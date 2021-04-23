شمس الكويتية عن الهضبة: أداؤه مؤخرا أصبح «نسائي»



قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها لا تحب من أي شخص أن يتدخل في زيها، موضحةً أن تدخل زوجها السابق في ملبسها من أسباب انفصالهما.



وأضافت شمس في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "من زمان بقول إن صوت أمال ماهر أكتر صوت بيعجبني في مصر، وبسمع غيرهم في مصر لكن مش بستنى الجديد منهم زي أمال ماهر".



وحول رأيها في الفنان تامر حسني، أوضح: "بحترم كل الناس، لكن قلت إن في ظاهرة جديدة إن الفنانين الرجال يغنون بطبقات نسائية، وأصبحت أسمع محمد ثروت ومحمد الحلو وهاني شاكر، ولما بسمعهم بقول إني بسمع راجل أو دكر، لكن من سنين في موضة الربع صوت أو نصف صوت في الغناء، وتامر بيغني بطريقة أثوية وعمرو دياب يغني بربع صوت في الأغاني الأخيرة، وأنا مش بحب الترددات دي، وأحب أسمع الرجل رجلا في الغناء".



ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.