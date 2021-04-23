بيرسبوليس الإيراني يتأهل لدور الـ16 بــ أبطال آسيا بعد اكتساحه جوا الهندي

تأهل فريق بيرسبوليس الإيراني، إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم؛ وذلك عقب اكتساحه “جوا الهندي” بنتيجة 4 - صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة.



ورفع بيرسبوليس، رصيده، إلى 12 نقطة، في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط عن الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد “جوا” الهندي، عند نقطتين، في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الريان القطري، متذيل الترتيب، والذي كان قد ودع المنافسات في وقت سابق من اليوم؛ بعد خسارته أمام الوحدة صفر - 1.



وتقدم بيرسبوليس في الدقيقة 24، عن طريق “شهريار موجانلو”، قبل أن يضيف “مهد ترابي” الهدف الثاني في الدقيقة 43 من ضربة جزاء.



وفي الدقيقة 47 أضاف “عيسى آل كثير” الهدف الثالث للفريق الإيراني، قبل أن يختتم “كمال كاميابينيا” رباعية فريقه في الدقيقة 58.



يذكر أن الهند تستضيف منافسات المجموعة الخامسة من المسابقة؛ وذلك بعد أن قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة دور المجموعات من دوري الأبطال بنظام التجمع لكل مجموعة، بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.