نائب بالشيوخ: مصر وقبرص واليونان تربطهم علاقات تاريخية في كل المجالات

قال النائب أحمد البلشي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اتفاق وزراء مصر واليونان وقبرص على عقد لقاءات بين شباب البرلمانيين؛ يأتي ضمن تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث، في إطار مبادرة إحياء الجذور، التي كانت موقعة بين الأطراف الثلاثة، منذ 3 سنوات.



وأكد "البلشي" في تصريحاته لـ"صدى البلد" ضرورة الترتيب لتنظيم رحلة لشباب مصر وقبرص واليونان؛ بهدف نقل فكرة المبادرة للأجيال الشابة، بعد أن تم إطلاقها في مصر في أبريل 2018، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى التعرف على التاريخ المشترك والثقافة والقواسم المشتركة بين البلاد.



علاقات تاريخية



نوه عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بأن العلاقات بين الدول الثلاث تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية بينهم في التعاون في كل المجالات، موضحا أنها ليست علاقات سياسية فقط؛ ولكن تمتد لأخرى اقتصادية وتكاملية أيضا.



وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح الجمعة، اجتماعا ثلاثيا بالعاصمة القبرصية نيقوسيا مع فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، و كوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، حيث تم الاحتفال بمرور ثلاث سنوات إلى إطلاق مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" منذ أبريل 2018، ثم بحث تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث في إطار المبادرة على عدة مستويات.



وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر إلى فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ورعايته لهذا اللقاء، كما ثمنت دور القيادات السياسية في مصر وقبرص واليونان في الاهتمام بشئون الجاليات والمغتربين.



وأشادت نبيلة مكرم، بدور الجاليات القبرصية واليونانية في دعم موقف مصر في قضية سد النهضة الإثيوبي، من خلال نشرهم على نطاق واسع، الفيلم الترويجي الذي أصدرته وزارة الهجرة، بعدة لغات؛ من أجل دعم الحق المصري في مياه النيل.