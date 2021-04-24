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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر أول دولة تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها

صدى البلد

أكد النائب محمد سلطان عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية الاجتماع الثلاثي بالعاصمة القبرصية نيقوسيا مع فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، و كوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، مؤكدا العلاقة الإيجابية التي تجمع مصر مع هذه الدول.


وأضاف سلطان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن الاتفاق على عقد  لقاءات افتراضية دورية بين البرلمانيين الشباب في الدول الثلاث، من أجل عرض تجربة  مبادرة "إحياء الجذور" التي تم عقدها من قبل مصر مع الجانب القبرصي واليوناني، تؤدي إلى تحقيق إستفادات جمة في تطوير الرؤى لديهم وإكتساب أفكار جديدة وبناءة قادرة على بناء المجتمع.

 

ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم ، قامت بإطلاق هذه المبادرة رسميًا في عام 2017، لتكون بذلك  المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وتجعل مصر مصر أول دولة تحتفي بالجاليات الأجنبية التي عاشت على أرضها.

 

وعقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح يومالجمعة، اجتماعا ثلاثيا بالعاصمة القبرصية نيقوسيا مع فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، و كوستاس فلاسيس نائب وزير الخارجية اليوناني لشئون المغتربين، حيث تم الاحتفال بمرور ثلاث سنوات إلى إطلاق مبادرة "إحياء الجذور – نوستوس" منذ أبريل 2018، ثم بحث تعزيز سبل التعاون بين الدول الثلاث في إطار المبادرة على عدة مستويات.


وتوجهت السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر  فوتيس فوتيو مفوض الرئاسة القبرصية، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ورعايته لهذا اللقاء، كما ثمنت دور القيادات السياسية في مصر وقبرص واليونان في الاهتمام بشئون الجاليات والمغتربين، مشيدة بدور الجاليات القبرصية واليونانية بدعم موقف مصر في قضية سد النهضة الإثيوبي من خلال نشرهم على نطاق واسع الفيلم الترويجي الذي أصدرته وزارة الهجرة بعدة لغات من أجل دعم الحق المصري في مياه النيل.

 

مصر الخارجية قبرص البرلمان وزير الخارجية مجلس النواب

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