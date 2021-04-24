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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بسبب أكواد المنصة الاليكترونية.. تربية طفولة القاهرة تستدعي الطالبات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

طالبت إدارة كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، الطالبات التي لم يتم استخراج حساب لهم على المنصة الإلكترونية حتى الآن التأكد من عدم وجود أكثر من كود لهم، لأن ذلك يمنع من إنشاء حساب على المنصة.


كما نوهت إدارة الكلية على طالبات البكالوريوس التوجه إلى شئون الطالبات لحذف التكرار بالإضافة إلى طالبات الدراسات العليا التوجه ‘إلى مكتب الدراسات العليا .

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وعلى الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول إدارات أمانة الجامعة الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، على التجديد السنوي لشهادة «الأيزو 9001: 2015» في مجال إدارة نظام الجودة على مستوى الجامعات المصرية عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.


وقال الدكتور الخشت، إن حصول الجامعة على شهادة «الأيزو 9001: 2015» يؤكد نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة التي انتهجتها الجامعة منذ أربع سنوات نحو التحول إلي جامعة من الجيل الثالث؛ والتي تركز على رقمنة الخدمات والعمليات الإدارية والاهتمام المستمر بتنمية العنصر البشري، مشيرا إلى أن الجامعة ترتكز على  منهجية التفكير العلمي القادر على التنبؤ بالمشكلات وإيجاد حلول جذرية لها وهو ما يساهم في توفير الوقت وزيادة الإنتاجية،  كما أنه يساهم في توفير بيئة عمل مناسبة تشجع على الإبداع والابتكار، وتطوير وتبسيط إجراءات العمل .

 

وأكد الدكتور الخشت، على امتلاك الجامعة لكوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخلين الذي يزيد عن 60 عضو طبقاً للمواصفة القياسية «الأيزو 9001: 2015»؛ تقوم بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بهذه المواصفة بكافة إدارات الجامعة، كما أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالتدريب المستمر لهم علي مدار العام من خلال خبراء شركات الجودة العالمية المعتمدة.



وقال الدكتور الخشت، إن فريق من  المؤسسة المانحة لشهادة «الأيزو 9001: 2015» قد أجرى عمليات المراجعة الخارجية لقطاعات الجامعة وهي:  «قطاع رئيس الجامعة، والتعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقطاع أمين عام الجامعة»، والذي أوصي بمنح الجامعة ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم الشهادة الدولية «الأيزو 9001: 2015» .

 

ووجهت الجهة المانحة في مصر الشكر إلى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة؛ للمجهودات التي تبذل لتطوير الجامعة؛ وأشاد بالمشروع الخاص بتطوير قطاع المدن الجامعية لتحويلها إلى مدن جامعية ذكية، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة  التي حققتها الجامعة في التصنيفات الدولية المعتمدة،  كما أثنى على الإنجازات التي حققتها الجامعة نحو التحول الرقمي على المستوى الإداري من خلال رقمنة التواصل الإداري وربط الإدارات المختلفة بالكليات إلكترونيًا.

جامعة القاهرة كلية التربية للطفولة المبكرة المنصة الالكترونية رئيس جامعة القاهرة مجال إدارة نظام الجودة

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