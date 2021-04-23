وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتوره هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور رمضان عبد الجليل مدير إدارة قطور ، جولة تفقدية على مستشفى قطور المركزي .

جاء ذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومتابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافى لاحتياجات مرضي كورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين حرصا منه علي سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم إستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالاطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى واطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى .

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي لمتابعة انتظام سير العمل

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