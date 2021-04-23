عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي لمتابعة سير العمل

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي لمتابعة انتظام

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتوره هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي،  والدكتور رمضان عبد الجليل مدير إدارة قطور ، جولة تفقدية على مستشفى قطور المركزي .

 

جاء ذلك لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ومتابعة نسب الأكسجين بالمستشفى والتأكد من توافر الأكسجين الكافى لاحتياجات مرضي كورونا وعدم وجود عجز في الأكسجين حرصا منه علي سلامة وصحة المواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم إستقبال الطوارئ، والحضانات والعناية المركزة وقام بالاطمئنان علي جميع الحالات بالمستشفى ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى واطمئن علي الحالات الموجودة بالمستشفى .

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي لمتابعة انتظام سير العمل

IMG-20210423-WA0045
IMG-20210423-WA0045
IMG-20210423-WA0042
IMG-20210423-WA0042
IMG-20210423-WA0043
IMG-20210423-WA0043
IMG-20210423-WA0044
IMG-20210423-WA0044
IMG-20210423-WA0040
IMG-20210423-WA0040
IMG-20210423-WA0041
IMG-20210423-WA0041
IMG-20210423-WA0039
IMG-20210423-WA0039
لدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة مستشفى قطور المركزي الغربية

موضوعات متعلقة

وكيل الصحة بالغربية يتفقد مراكز التطعيم بلقاح كورونا

وكيل الصحة بالغربية: 950 حالة تلقت لقاح كورونا في معهد كبد المحلة

البرنامج الرئاسي لدعم المرأة يكرم وكيل وزارة الصحة بالغربية

ترشيحاتنا

150 مليون يورو شرطا جزائيا| تفاصيل الكشف عن عقود بطولة دوري السوبر الأوروبي

انسحاب القوات التركية من ليبيا.. أول خلافات حكومة الدبيبة مع مجلس الدولة

الرئيس السيسي: مستعدون لمعاونة ليبيا كأشقاء وامتلاكنا بُعدا استراتيجيا على الاتجاه الغربي

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية

ترتكب جرائم حرب.. بيان كويتي عاجل بشأن إسرائيل

لتطوير العلاقات الثنائية| السفير المصري في بوجمبورا يلتقي وزير الدفاع البوروندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتشوفوا دولة تانية| الرئيس السيسي يزف بشرى سارة للمصريين.. فيديو

لقطة غريبة.. طارق حامد يتناول منشطا أثناء لقاء الإنتاج .. والحكم يعترض

الرئيس السيسي: سترون مصر أخرى عند افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة

مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

وفاة عصام مبارك شقيق الرئيس الراحل حسني مبارك

محمد صلاح يحذف صور زوجته على إنستجرام

دار الإفتاء: من أكل بعد الفجر ظانا عدم طلوعه صومه صحيح

مليون جنيه مكافأة لمن يعثر على عبد الرحمن.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

فيديو جراف | بدأت تتكشف.. آثار طويلة الأمد لفيروس كورونا

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: اليمن بين نشرات الحداد وطموحات الشباب

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

بـسـنـت شـعـراوي تكتب: الرحمة في جوف الشيطان

عثمان المقدم يكتب: أخى جارى

د. أحمد محمد بيبرس يكتب: صيامُكَ أمامَ المِرْآة

إلهام فاروق تكتب: «وَكـانَ حَقًّـا عَلَيْنَـا نَصْـرُ الْمُؤْمِنِيـنَ»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ