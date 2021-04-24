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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل انتحل صفة رجل شرطة وشرع فى سرقة مواطن بمصر الجديدة

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت جهات التحقيق، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة وشروعه فى الاستيلاء على مبالغ مالية من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بتحري الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصرالجديدة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة من أحد الأشخاص، وبإستبيان الأمر تم ضبط شخص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر  "له معلومات جنائية" حال قيامه باستيقاف مواطن ، مقيم  بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة وشروعه فى الإستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية.

وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط استوقفه المتهم وقام بتفتيشه عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب فى أمره فاستغاث بالقوات حتى تم ضبطه، لاتهامه بالشروع فى سرقته.

واعترف بارتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم السرقة بأسلوب إنتحال الصفة.

مصر الجديدة وزارة الداخلية استغاثة رجال المباحث التحقيقات ضبط شخص جرائم السرقة

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