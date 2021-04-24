حبس مدير مخبز بلدي لاستيلائه على ربع مليون جنيه من أموال الدعم بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس المدير المسئول عن مخبز بلدى بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على ربع مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل حول ملابساتها.

وكان قد تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة القاهرة لاستيلائه على ربع مليون جنيه من أموال الدعم دون وجه حق .

وتبين أن المتهم استولى على الأموال من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع،ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.