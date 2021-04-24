محافظ القاهرة : حملات مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على تكثيف المرور وتشديد الرقابة على فروع ومخازن الشركة المصرية و العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة ومتابعة صرف السلع التموينية .

وتابع المحافظ في تصريحات صحفية أن مديرية التموين بالقاهرة تشن حملات مستمرة لمتابعة توافر السلع الغذائية بالأسواق وكذلك متابعة الإجراءات والآليات المتخذه لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.

وشدد المحافظ على استمرار تلك الحملات على كافة الأسواق والمتاجر والمخابز للتأكد أيضا من توافر الخبز ومطابقته للاوزان والمواصفات ومتابعة حالة الدقيق المنتج بالمطاحن التموينية مع التوجيه بضرورة حل اي شكاوى او مستجدات على الفور.

وكانت مديرية التموين شنت حملة شملت 69 مخبز قطاع عام ، 1876 مخبز قطاع خاص و 57 مخابز أغراض أخرى و 2006 مخبز بلدي وتبين من الحملة توافر الخبز المطابق للأوزان والمواصفات في أغلب المناطق ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير 332 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن، 103 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، 43 مخالفة توقف عن الإنتاج بدون إذن و تم تحرير عدد 18 مخالفة عدم إعلان عن أسعار.