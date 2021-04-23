الشوط الأول.. الجونة يتعادل مع أسوان سلبيًا في كأس مصر

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الجونة وأسوان، والتي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

الشوط الأول شهد تكافؤ بين الطرفين، دون تهديد أي من المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويلاقي الفائز من تلك المباراة في دور ربع النهائي، فريق المصري بعد فوزه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الفريقين كانت في الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام هذا الموسم، وانتهت بفوز الجونة بهدف نظيف.