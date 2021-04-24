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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين القاهرة: أسعار السلع لن تتأثر بعد زيادة أسعار البنزين

صدى البلد

أكد اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين بمحافظة القاهرة على استمرار الحملات المكثفة على الأسواق لضبط الأسعار والمتلاعبين بها خاصة بعد زيادة أسعار البنزين.

وأكد عبد النعيم في  تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن أسعار السلع المختلفة لن تتأثر بعد زيادة أسعار البنزين لأن الأسعار كانت في هذا المستوى حينما كانت أسعار البنزين والوقود كما هي الآن قبل انخفاضها العام الماضي.

أسعار البنزين الجديدة

وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة العاشرة صباحا كالآتي: 6,50 جنيه  
للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند  
6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة  
يناير/ مارس 2021 ، واللذين يعتبرا أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق  
المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

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وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

اللواء عبد النعيم حامد وكيل وزارة التموين محافظة القاهرة الاسواق زيادة أسعار البنزين

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