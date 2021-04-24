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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: استئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا دليل على متانة العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الروسي

قال النائب، علي نور عضو مجلس النواب، أن توافق الرئيسان عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلادمير بوتين، على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، يؤكد  أن هذا الاتفاق ديل على قوة ومتانةالعلاقات المصرية الروسية كما يؤكد أن مصر بلد الأمن والاستقرار.

 

وأضاف نور خلال تصريحات له، أن الاتفاق دليل أيضا على ثقة القيادة الروسية برئاسة بوتين في قدرة الدولة المصرية على تأمين الوافدين الروس وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وكذا قدرة المطارات المصرية على استقبال وتسيير الرحلات الجوية، الأمر الذي يعد شهادة ثقة ليست جديدة على مصر، التي تمكنت خلال فترة قصيرة من استعادة ثقة الدول بالخارج بعد أن قام بعضها بحظر وتعليق الطيران إلى القاهرة.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه على الرغم من جائحة انتشار فيروس كورونا، إلا أن مصر من الدول القليلة التي تمكنت من الصمود أمام هذه الأزمة بشاهدة العديد من المؤسسات والدول الأجنبية، ولا تزال تحظى بثة الدول بالخارج، مدللا على ذلك بالاتقاق المصري الروسي الذي تم اليوم باستئناف حركة الطيران بين البلدين. 

 

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة، حيث تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين.

مجلس النواب حركة الطيران العلاقات المصرية الروسية فيروس كورونا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرحلات الجوية

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