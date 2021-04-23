لاعبة طائرة الزمالك تكشف تفاصيل إصابتها في الكتف

كشفت غادة أمير عبدالعزيز، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، عن بدء رحلة العلاج الطبيعي الخاص بها غدا السبت .

يأتي هذا عقب خضوع اللعبه لجراحة لعلاج قطع جزئي في وتر الكتف، بعدما اثبتت الأشعات والفحوصات الطبية التي قامت بإجرائها لاعبة الزمالك عقب الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا مع الفريق، إصابتها بقطع جزئي في وتر الكتف وارتشاح وتجمع دموي.

وخضعت لاعبة الفريق، لجراحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأحد المستشفيات الخاصه بالمهندسين.

وتقوم لاعبة طائرة الزمالك ببدء البرنامج الموضوع لها بالعلاج الطبيعي من أجل العودة مره اخري للمشاركة بالمباريات .

ويستغرق برنامج العلاج الطبيعي الذي تخضع له غادة أمير عبد العزيز لمدة من شهرين الي ثلاثة أشهر .