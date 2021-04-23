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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

تريند #الشهيد_احمد_الكبير يتصدر «تويتر» بعد توثيق استشهاده في الاختيار 2

الشهيد البطل احمد
الشهيد البطل احمد الكبير

تصدر تريند #الشهيد_احمد_الكبير مؤشرات البحث على «تويتر»، عقب عرض الحلقة 10 من مسلسل «الاختيار 2»، وتسليط الضوء عليه أيضا في بداية الحلقة 11 للمسلسل. 

ووثَّقت الحلقة، لحادث استشهاد الضابط احمد سمير الكبير، في عملية القبض على أحد المتورطين في قتل الشهيد البطل محمد مبروك؛ بعدما اشتبك مع العنصر الإرهابي الذي أمسك السلاح وصوب رصاصة إلى عُنُقِه، ولم يتمكن زملاؤه من إسعافه.
 

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. الوصول للخيط الأول في قتل الشهيد محمد مبروك

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 11.. يد الأمن الوطني الحنونة على الأطفال

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2

يعرض مسلسل الاختيار 2  على قناة ON E الفضائية، في تمام الساعة التاسعة مساء، كما يتم عرض المسلسل عبر قناة art حكايات في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في تمام السابعة صباحا والثالثة ظهرا، كما تعرض قناة art حكايات 2، المسلسل في تمام الساعة الثانية صباحا، والإعادة في تمام العاشرة صباحا والسادسة مساء.

 

مسلسل الاختيار 2 يجسد بطولات الداخلية


مسلسل الاختيار 2 هو ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.


وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، حيث يقوم ببطولة العمل الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار 2


الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.


ويعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، ومن المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

 

أبطال مسلسل الاختيار 2


مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

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الشهيد احمد الكبير تريند تويتر الاختيار 2 احمد سمير الكبير مسلسل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 10 الحلقة 11

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