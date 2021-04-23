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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقالة رئيس نادي "أهلي جدة" من منصبه

عبدالإله المؤمنة
عبدالإله المؤمنة

تقدم عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، باستقالته من منصبه، مساء اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الرياضة السعودية تقدم عبدالإله المؤمنة باستقالته من منصبه كرئيس لمجلس إدارة نادي أهلي جدة.

ووافق الأمير عبدالعزيز بن تركي آل الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على قبول استقالة مؤمنة.

ونشرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا عبر حسابها الرسمي على موقع “ تويتر” جاء فيه:" سمو وزير الرياضة يصدر قراراً بتكليف الأستاذ وليد غازي سلطان الرئيس التنفيذي بالنادي الأهلي بتسيير أعمال النادي، بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله مؤمنة، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس اعتباراً من يوم غدٍ الأحد."

وتولى مؤمنة رئاسة النادي الأهلي منذ التاسع من شهر فبراير لعام 2020.

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