صاحب مخبز يوزع "العيش" مجانا طوال شهر رمضان.. فيديو

عرض برنامج المصرى أفندى عبر فضائية المحور تقريرا رصد قيام صاحب مخبز فى محافظة الغربية بتوزيع الخبز مجانا على المواطنين طوال شهر رمضان.



وقال الإعلامى محمد على خير ، إن صاحب المخبز يدعى صبرى الصيرى فى قرية دهتورة بمحافظة الغربية يقوم بتوزيع الخبز بالمجان طوال شهر رمضان وذلك للعام الرابع على التوالى لافتا أن صاحب المخبز قرر عدم أخذ أموال من المواطنين مقابل الخبز ولكنه يوزعه لأصحاب بطاقات التموين وذلك بالمجان.



وأشار إلى أن صاحب المخبز قد ضحى بحوالى 30 ألف جنيه طيلة شهر رمضان ولكنه قرر أن يوزع حصته من المواطن الخاصة بالخبز وتبرع بها لقريته وكافة القرى المجاورة.

