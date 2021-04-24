بعد إسعاد يونس ونيللي كريم.. يسرا تشارك في تحدٍ خيري لإنقاذ الأطفال

انضمت النجمة يسرا الى مبادرة الخير التي اطلقها احد المستشفيات الخيرية من أجل إجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للأطفال بالمجان.

وتأتي مشاركة يسرا في مبادرة الخير بعد إعلان الفنانة نيللي كريم مشاركتها في تحدي الخير قبل بضعة ايام والذي اعلنت عنه الفنانة الكبيرة اسعاد يونس مع انطلاق شهر رمضان.

ونشرت نيللي كريم فيديو لها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن من خلاله مشاركتها في تحدي الخير، من أجل إجراء ٣٠٠ عملية قلب مفتوح للأطفال بالمجان.



وطالبت إسعاد يونس جموع الشعب المصري بالتبرع لصالح مستشفى الناس لإنقاذ حياة عشرات الاطفال الذين ينتظرون التبرعات من أجل الخضوع للعمليات على الفور والعودة للممارسة حياتهم بشكل طبيعي.