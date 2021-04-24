بإطلالة عفوية.. هنا الزاهد تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف عن جمالها.

وتألقت هنا الزاهد ، ببنطال جينز أبرز جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي ، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذى يبرز جمال أنوثتها.



وتركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.



وتشارك هنا الزاهد، في دراما رمضان 2021، بـ مسلسل "النمر"، بطولة، محمد إمام، محمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.



ويعرض مسلسل النمر على قناة الحياة، والحياة مسلسلات، قناة أبو ظبي، أبو ظبي دراما، منصة شاهد ،منصة Watch iT.