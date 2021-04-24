تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة مواجهة إنبي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وضمت القائمة كلا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير ومعهم عمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وأحمد نبيل كوكا وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وليد سليمان وحسين الشحات وإليو ديانج.

ودخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق استعداداً لتلك المباراة .

