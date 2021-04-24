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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كادت تضحي بحياتها.. سيدة تقفز في النهر لإنقاذ طفل من الموت

أثناء البحث على الصبي
أثناء البحث على الصبي المفقود

لم تتردد سيدة بريطانية في المخاطرة بحياتها لإنقاذ طفل من الموت سقط عن طريق الخطأ في النهر وهو في طريقه إلى المدرسة.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قفزت السيدة في نهر التايمز لمحاولة إنقاذ صبي عمره 13 اما، بعدما سمعت صوت صراخه بعد سقوطه من جسر "تاور" وهو في طريقه إلى المدرسة.

 

وكان الصبي يرتدي زي المدرسة الكامل عندما نزل من الحافلة بينما كان في طريقه إلى أكاديمية "آرك جلوب" في لندن، وبعدما نزل في محطته المعتادة نزل بالقرب من النهر، قبل السقوط فيه.

 

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ووصف الشهود ما حدث في المنطقة، حيث سمعوا صوت صراخ امرأة قبل أن تقفز في الماء لمحاولة إنقاذ الصبي، وعلى الرغم من استخدامها لعوامة السباحة في نهر التايمز، لكنها لم تستطع إلا استعادة سترته المدرسية وحقيبة المدرسة فقط.

 

وما زال الصبي مفقودا حتى الآن، حيث أكدت شرطة مدينة لندن ان الضباط بدأوا في عملية بحث مكثف عن الصبي شملت عمليات تفتيش بطائرة هليكوبتر وفريق مشاة بحرية، لكن لم يتم العثور على الصبي بعد.

 

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ويأتي هذا الحادث الأليم بعد احتفال الصبي المفقود بعيد ميلاده الـ 13 بأسبوع واحد فقط، وعثروا على خطاب متكوب باليد في مكان الحادث، وقال مدير مدرسة الصبي، ويدعى "مات جونز": "أشعر بالقلق من الرسالة التي أطلعت عليها، فهو طالب مجتهد في الصف الثامن".

 

متابعا أنه في صباح يوم الثلاثاء الماضي، لم يهذب في طريقه المعتاد إلى المدرسة على الرغم من وجوده في الحافلة مع صديقه، وكان يرتدي الزي المدرسي بالكامل، وتتعامل الشرطة مع هذه القضية باعتبارها حادث أشخاص مفقودين.


وعلى الرغم من البحث المكثف الذي قامت به شرطة مدينة لدن ووجود مروحية الشرطة والوحدات البحرية، لكن لم يتم العثور عليه حتى الآن.

عملية البحث عن الصبي المفقود (1)
عملية البحث عن الصبي المفقود (1)
عملية البحث عن الصبي المفقود (2)
عملية البحث عن الصبي المفقود (2)
عملية البحث عن الصبي المفقود (3)
عملية البحث عن الصبي المفقود (3)
عملية البحث عن الصبي المفقود (4)
عملية البحث عن الصبي المفقود (4)
عملية البحث عن الصبي المفقود (5)
عملية البحث عن الصبي المفقود (5)
حادث الشرطة سيدة طالب خطاب الحادث المخاطر مدير مدرسة

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